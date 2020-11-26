В Киеве пьяный водитель Volvo попал в ДТП и скрылся от полиции в подземном паркинге

В Киеве , вечером 25 ноября, произошло ДТП на улице Маршала Конева, что на Теремках-II. Автомобиль Volvo протаранил автомобиль Mitsubishi и скрылся с места происшествия в подземном паркинге. Как оказалось, виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водитель Mitsubishi сразу позвонила в полицию. Патрульные нашли беглеца и провели алкотест. Он показал 2,39 промилле, что почти в 12 раз превышает допустимый уровень.

Полиция составила админпротокол по факту ДТП. За вождение в нетрезвом состоянии водителю грозит 17 000 гривен штрафа с лишением прав на срок от 1 до 3 лет.

Аварий с пьяными водителями происходит ежедневно все больше. Только за минувшие сутки столичные патрульные обнаружили 47 нетрезвых водителей. К счастью, никто из пассажиров не погиб.

Ранее сообщалось, что во Львове милиционер сел за руль в состоянии серьезного алкогольного опьянения и въехал в детскую площадку. До этого машина полицейского поочередно въехала в три припаркованных авто и приземлилась на детской качели. Один из свидетелей ДТП буквально за пару минут до происшествия успел забрать ребенка из той же качели, на которой повис Volkswagen полицейского.