Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, трое пострадавших
Стрела пробила левую верхнюю часть кузова «Богдана» - разбила заднее стекло и оторвала часть крыши.
В Одессе автокран KOBELCO RK250-3 протаранил стрелой маршрутку "Богдан". ДТП произошло сегодня около 8:30 на улице Среднефонтанской, информирует Думская.
Стрела пробила левую верхнюю часть кузова «Богдана» - разбила заднее стекло и оторвала часть крыши.
В результате аварии получили травмы два человека. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.
На месте ДТП работает следственная группа.
Напомним, в октябре на улице Александра Мишуги в Киеве на стройке упал кран. Кран упал прямо на автомобиль, никто не травмировался.
В сентябре во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета, пострадала крановщица.
В том же месяце в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.