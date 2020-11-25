Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, трое пострадавших

В Одессе автокран KOBELCO RK250-3 протаранил стрелой маршрутку "Богдан". ДТП произошло сегодня около 8:30 на улице Среднефонтанской, информирует Думская.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автокрана, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость, врезался стрелой в автобус, когда из того выходили пассажиры.

Стрела пробила левую верхнюю часть кузова «Богдана» - разбила заднее стекло и оторвала часть крыши.

В результате аварии получили травмы два человека. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

На месте ДТП работает следственная группа.

Напомним, в октябре на улице Александра Мишуги в Киеве на стройке упал кран. Кран упал прямо на автомобиль, никто не травмировался.

В сентябре во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета, пострадала крановщица.

В том же месяце в Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.