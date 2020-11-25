Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов

Первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий напомнил о вступивших в силу изменениях в правила дорожного движения. Изменения касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого на странице в соцсети Facebook.

Алексей Билошицкий напомнил о вступивших в силу изменениях в ПДД.

В частности, правоохранитель напомнил, что раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами. Теперь же все они должны быть пристегнуты. По словам Билошицкого, это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать

“Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств”, – написал в сообщении Алексей Билошицкий.

Также первый замглавы Департамента патрульной полиции напомнил, что отныне запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Кроме того, изменились ПДД и для велосипедистов. Им теперь разрешено движение в полосе для маршрутных транспортных средств.

Вступили в силу изменения ПДД, касающиеся и пешеходов. Алексей Билошицкий отметил, что теперь пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Ранее KV писала, что изменениями в правилах дорожного движения предусмотрено, что в темное время суток пешеходы обязаны использовать в одежде светоотражающие элементы. Это необходимо для того, чтобы водители своевременно замечали пешеходов. Таким образом снижается шанс пострадать в результате дорожно-транспортного происшествия.