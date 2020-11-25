Евроконтроль принял решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигацию

Украина шла к этому 16 лет.

Евроконтроль принял решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигацию
Фото: twitter.com/scottiebateman

Европейская организация по безопасности воздушной навигации приняла окончательное решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сегодня в Брюсселе принято решение о присоединении Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля. Украина шла к этому долгих 16 лет", - написал он в фейсбуке.

По словам министра, отныне вводится единый для всех авиакомпаний принцип расчетов за аэронавигационное обслуживание. Евроконтроль от имени Украины будет осуществлять их по удобным для авиакомпаний процедурам.

Также предусматривается утверждение двух отдельных ставок маршрутных сборов, что дает новые возможности привлекать дополнительный трафик над Черным морем. Кроме того, внедряются обязательные прозрачные ежегодные консультации с авиакомпаниями в рамках Расширенного комитета Евроконтроля.

"Ну и простыми словами объясню: если некая условная авиакомпания не будет рассчитываться за аэронавигационные сборы с Украэрорухом, в отношении нее включаются санкции, и она не сможет пользоваться авиапространством в странах-членах Евроконтроля. А Евроконтроль в свою очередь выступает налоговым агентом и гарантом уплаты взносов", - пояснил Криклий.

В Мининфраструктуры отметили, что для Украины уже установлен размер маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание на 2021 год. Основными преимуществами для Украэроруха ведомство называет ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установка актуальных ставок 1 января ежегодно с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг.

Также утверждение двух отдельных ставок маршрутных сборов для воздушного пространства над Украиной и в международном пространстве над открытым морем дает новые возможности привлекать транзитный трафик над Черным морем. Обработка выставленных Евроконтролем счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100% их оплату авиакомпаниями.

"Начиная с 2004 года, когда Украина стала членом Евроконтроля, была предпринята не одна попытка финализировать этот процесс. Однако ряд внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов стали теми препятствиями, в результате которых мы оставались единственной страной из всех 42 стран - членов Евроконтроля, которая функционировала вне этой системы", - заявил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

Напомним, ранее Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Международных авиалиний Украины" к "Украэроруху" по условиям договора об аэронавигационном обслуживании.

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