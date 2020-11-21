Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" будет принимать рейсы из Киева
Первые рейсы начнут осуществлять в конце декабря.
Фото: facebook.com/lvivinternationalairport
Лондонский аэропорт "Хитроу", который является крупнейшим международным аэропортом Великобритании и Европы, принимать рейсы из Киева.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
По его словам, первые рейсы начнут осуществлять в конце декабря.
"Наконец украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт Хитроу. Завершились переговоры с администрацией аэропорта. Первые рейсы уже через месяц!" - сообщил дипломат.
1/2 ?? Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! pic.twitter.com/aNv7TKtmZb