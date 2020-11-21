Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" будет принимать рейсы из Киева

Лондонский аэропорт "Хитроу", который является крупнейшим международным аэропортом Великобритании и Европы, принимать рейсы из Киева .

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, первые рейсы начнут осуществлять в конце декабря.

"Наконец украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт Хитроу. Завершились переговоры с администрацией аэропорта. Первые рейсы уже через месяц!" - сообщил дипломат.

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?? Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! pic.twitter.com/aNv7TKtmZb — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 20, 2020

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду решил добавить 14 аэропортов в перечень из 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. Общее количество таких проектов составляет 103.