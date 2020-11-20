GM решила больше тратить на разработку и выпуск электрокаров и робомобилей, чтобы угнаться за Tesla

GM решила больше тратить на разработку и выпуск электрокаров и робомобилей, чтобы угнаться за Tesla

Американская автомобильная компания General Motors (GM) намерена нарастить выпуск и увеличить ассортимент полностью электрических автомобилей, пытаясь конкурировать с лидирующей в этом сегменте Tesla, а также с новыми соперниками на развивающемся рынке электрического транспорта.

В четверг автопроизводитель из Детройта заявил о планах направить $27 млрд на разработку и производство электрических и автономных автомобилей в срок до 2025 года, что на $7 млрд или 35 % больше по сравнению с первоначальными планами, объявленными в марте этого года. Эта сумма превосходит запланированные GM инвестиции в разработку бензиновых и дизельных автомобилей, и составляет большую часть капитальных затрат компании на новые разработки за этот период.

Увеличение инвестиций позволит GM реализовать план по выпуску 30 новых моделей электромобилей по всему миру к 2025 году, в том числе более 20 моделей в Северной Америке. GM также ускорила реализацию планов по выпуску Hummer EV и Cadillac Lyriq EV. В прошлом месяце GM объявила о намерении вложить $2 млрд в модернизацию завод в Спринг-Хилл (штат Теннесси), где будет выпускаться электрический кроссовер Lyriq. Теперь Cadillac планирует запустить серийное производство Lyriq в первом квартале 2022 года, что на девять месяцев раньше предыдущих планов начать выпуск в конце 2022 года.

К 2025 году компания планирует достичь 1 млн глобальных продаж электромобилей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Патрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимниеПатрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимние
На столичных Осокорках автомобиль провалился в яму, оставленную коммунальщиками без огражденияНа столичных Осокорках автомобиль провалился в яму, оставленную коммунальщиками без ограждения
На Закарпатье достроили мост через Тереблю, заложенный еще в 2006 годуНа Закарпатье достроили мост через Тереблю, заложенный еще в 2006 году
В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)
Украинцы застраховали автомобили по ОСАГО на 4,6 миллиардаУкраинцы застраховали автомобили по ОСАГО на 4,6 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Автопилот Tesla спровоцировал очередную аварию
В следующем году Tesla только в Китае выпустит больше электромобилей, чем за весь 2020 год по всему мируВ следующем году Tesla только в Китае выпустит больше электромобилей, чем за весь 2020 год по всему миру
Tesla выпустила фирменную текилуTesla выпустила фирменную текилу
Renault больше не разрабатывает новые дизельные двигателиRenault больше не разрабатывает новые дизельные двигатели
В "Укрзализныце" больше не хотят покупать тепловозы General ElectricВ "Укрзализныце" больше не хотят покупать тепловозы General Electric
Серийный выпуск F-35 отложили из-за проблем с испытаниямиСерийный выпуск F-35 отложили из-за проблем с испытаниями
Tesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два годаTesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два года
Электромобили Tesla получили автопилот. Но не у всех владельцев
Во Львове хотят выпускать электромобилиВо Львове хотят выпускать электромобили
Показатели Tesla бьют рекорды: производство электромобилей выросло в полтора разаПоказатели Tesla бьют рекорды: производство электромобилей выросло в полтора раза
Последние новости
Подгружаем последние новости