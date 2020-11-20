GM решила больше тратить на разработку и выпуск электрокаров и робомобилей, чтобы угнаться за Tesla

Американская автомобильная компания General Motors (GM) намерена нарастить выпуск и увеличить ассортимент полностью электрических автомобилей, пытаясь конкурировать с лидирующей в этом сегменте Tesla, а также с новыми соперниками на развивающемся рынке электрического транспорта.

В четверг автопроизводитель из Детройта заявил о планах направить $27 млрд на разработку и производство электрических и автономных автомобилей в срок до 2025 года, что на $7 млрд или 35 % больше по сравнению с первоначальными планами, объявленными в марте этого года. Эта сумма превосходит запланированные GM инвестиции в разработку бензиновых и дизельных автомобилей, и составляет большую часть капитальных затрат компании на новые разработки за этот период.

Увеличение инвестиций позволит GM реализовать план по выпуску 30 новых моделей электромобилей по всему миру к 2025 году, в том числе более 20 моделей в Северной Америке. GM также ускорила реализацию планов по выпуску Hummer EV и Cadillac Lyriq EV. В прошлом месяце GM объявила о намерении вложить $2 млрд в модернизацию завод в Спринг-Хилл (штат Теннесси), где будет выпускаться электрический кроссовер Lyriq. Теперь Cadillac планирует запустить серийное производство Lyriq в первом квартале 2022 года, что на девять месяцев раньше предыдущих планов начать выпуск в конце 2022 года.

К 2025 году компания планирует достичь 1 млн глобальных продаж электромобилей.



