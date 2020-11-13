"Украэрорух" выиграл в Верховном суде дело против МАУ

Верховный суд удовлетворил иск Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" в отношении авиакомпании МАУ.

Дело касается заключения договора о аэронавигационном обслуживании, сообщили в пресс-службе "Украэроруха".

"По решению Верховного Суда поддержана позиция Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины обязать ЗАО Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию, что лишило авиаперевозчика возможностей неуплаты долга за полученные услуги", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд обязал МАУ заключить договор с государственным предприятием о аэронавигационном обслуживании и платить за эти услуги.

Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в полном объеме в удовлетворении кассационной жалобы авиакомпании "Международные авиалинии Украины" на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который поддержал позицию "Украэроруха" о необходимости обязать авиакомпанию заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию.

До этого постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда была удовлетворена в полном объеме апелляционная жалоба "Украэроруха" к МАУ по урегулированию разногласий и обязательству авиаперевозчика заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию.

"Попытка авиакомпании-должника обжаловать это решение в Верховном суде сегодня получила окончательное решение, в результате которого признана необходимость подписания авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" договора с "Украэрорухом"о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию, и определен механизм взимания платы, который является стандартным для всех украинских авиаперевозчиков", - подчеркивают в сообщении.

Год назад "Украэрорух" сообщал, что долг МАУ с учетом штрафов составлял около одного млрд грн.