Самые большие круизные линии отменяют все рейсы до 2021 года
Члены Международной ассоциации круизных линий решили добровольно временно остановить все свои рейсы до конца 2020 года, сообщает Associated Press.
Такое решение группа приняла даже несмотря на разрешение возобновить работу в США. «Вместо круизных рейсов в 2020 году ее компании-члены сосредоточатся на обеспечении безопасности во время covid-19 под руководством медэкспертов США», — заявили в Ассоциации.
Почему приняли такое решение
Отмечается, что в пятницу, 30 октября, федеральные чиновники здравоохранения (CDC) опубликовали новые правила, которые позволят большим круизным лайнерам снова начать плавание в водах США, хотя и не сразу.
Среди требований CDC:
- судовладельцы должны проверять всех пассажиров и команду в начале и в конце всех рейсов;
- прежде чем будет разрешено отправиться в плавание, компании на каждом лайнере придется провести имитацию с волонтерами, которые сыграют заболевших пассажиров.
«Для восстановления перевозки пассажиров компании должны продемонстрировать, что у них есть процедуры для тестирования, карантина и изоляции пассажиров и членов экипажа. Им придется построить испытательные лаборатории на всех судах и при необходимости принять меры по изоляции или карантина пассажиров на берегу», — поясняется в информации.
Убытки круизной индустрии
В общем круизная индустрия была практически закрыта для бизнеса с середины марта, когда стало понятно, что смертельный вирус уже не ослабевает в течение нескольких недель.
По оценкам круизной ассоциации, прекращение круизов привело к снижению экономической активности на более чем $25 млрд и сокращению 164 тыс. американских рабочих мест.
При этом акции крупнейших круизных компаний начали снижаться еще в феврале по мере распространения вируса и достигли дна в середине марта, когда экономика США фактически остановилась.
«В этом году компании понесли миллиардные убытки, потеряв более 70% своей стоимости», — отмечает Associated Press.
Кстати
В состав Международной ассоциации круизных линий входят более 15 тыс. туристических компаний и 60 морских и речных перевозчиков, среди которых — гиганты индустрии Princess, Carnival и Royal Caribbean. Члены Ассоциации обладают 95% мирового круизного потенциала и ежегодно перевозят 30 млн пассажиров.