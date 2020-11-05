Самые большие круизные линии отменяют все рейсы до 2021 года

Члены Международной ассоциации круизных линий решили добровольно временно остановить все свои рейсы до конца 2020 года, сообщает Associated Press.

Фото: tourdom.ru

Такое решение группа приняла даже несмотря на разрешение возобновить работу в США . «Вместо круизных рейсов в 2020 году ее компании-члены сосредоточатся на обеспечении безопасности во время covid-19 под руководством медэкспертов США », — заявили в Ассоциации.

Почему приняли такое решение

Отмечается, что в пятницу, 30 октября, федеральные чиновники здравоохранения (CDC) опубликовали новые правила, которые позволят большим круизным лайнерам снова начать плавание в водах США , хотя и не сразу.

Среди требований CDC:

судовладельцы должны проверять всех пассажиров и команду в начале и в конце всех рейсов;

прежде чем будет разрешено отправиться в плавание, компании на каждом лайнере придется провести имитацию с волонтерами, которые сыграют заболевших пассажиров.

«Для восстановления перевозки пассажиров компании должны продемонстрировать, что у них есть процедуры для тестирования, карантина и изоляции пассажиров и членов экипажа. Им придется построить испытательные лаборатории на всех судах и при необходимости принять меры по изоляции или карантина пассажиров на берегу», — поясняется в информации.

Убытки круизной индустрии

В общем круизная индустрия была практически закрыта для бизнеса с середины марта, когда стало понятно, что смертельный вирус уже не ослабевает в течение нескольких недель.

По оценкам круизной ассоциации, прекращение круизов привело к снижению экономической активности на более чем $25 млрд и сокращению 164 тыс. американских рабочих мест.

При этом акции крупнейших круизных компаний начали снижаться еще в феврале по мере распространения вируса и достигли дна в середине марта, когда экономика США фактически остановилась.

«В этом году компании понесли миллиардные убытки, потеряв более 70% своей стоимости», — отмечает Associated Press.

Кстати

В состав Международной ассоциации круизных линий входят более 15 тыс. туристических компаний и 60 морских и речных перевозчиков, среди которых — гиганты индустрии Princess, Carnival и Royal Caribbean. Члены Ассоциации обладают 95% мирового круизного потенциала и ежегодно перевозят 30 млн пассажиров.