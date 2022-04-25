За месяц санкций в РоSSии уже отменили миллион билетов на авиарейсы

Причем не только на международные, но и на внутренние рейсы, информирует ZN.ua.

За месяц санкций в РоSSии уже отменили миллион билетов на авиарейсы
© pixabay/free-photos

В РоSSии из-за санкций, которые отдельно коснулись авиаотрасли страны-террориста, уже вынужденно отменили миллион авиабилетов, как внутренних, так и международных авиарейсах. Это проистекает из сообщения роSSийского Минтранса.

"Распоряжение о выделении более 19,5 млрд рублей подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Данные субсидии позволят вернуть пассажирам денежные средства не менее чем за 1 млн авиабилетов" - говорится в сообщении.

Отмечается. что в такую сумму обойдется компенсация за отмененные полеты в южные регионы РоSSии, а также за рубеж.

Можно предположить, что речь идет о тысячах авиарейсов.

Кроме того, роSSийские налогоплательщики заплатят своими налогами еще более 1,5 млрд рублей, которые правительство РФ выделило на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах РоSSии.

Напомним, этим летом для россиян закрылся как международный туризм, так и поездки на юг РоSSии.

Работа аэропортов в южных регионах была остановлена из-за паники в приграничных с Украиной областях, которая началась после вторжения роSSийской армии на украинские земли. Вначале в РоSSии очевидно не рассчитывали, что война продлится долго, и ввели запрет на осуществление рейсов над территорией Южного федерального округа только до 2 марта. Однако, как понятно из сообщения роSSийского Минтранса, полеты не осуществляются до сегодняшнего дня.


Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мостСообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост
General Motors окончательно уходит с роSSийского рынкаGeneral Motors окончательно уходит с роSSийского рынка
Близится массовый дефицит автозапчастей - названы сроки
На Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный моментНа Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный момент
Блок рекламы


Похожие новости
8 тысяч элитных авто застряли по дороге в РФ из-за европейских санкций8 тысяч элитных авто застряли по дороге в РФ из-за европейских санкций
В РоSSии перестали выпускать автомобили с “автоматом“В РоSSии перестали выпускать автомобили с “автоматом“
Henkel уходит из РоSSииHenkel уходит из РоSSии
В Китае заработал новый железнодорожный маршрут в обход территории РоSSииВ Китае заработал новый железнодорожный маршрут в обход территории РоSSии
Производитель Peugeot, Opel и Citroen останавливает работу в РоSSии из-за санкций.Производитель Peugeot, Opel и Citroen останавливает работу в РоSSии из-за санкций.
РоSSийская бюджетная авиакомпания просит понять и простить: рейсы на юг РоSSии отменены на все летоРоSSийская бюджетная авиакомпания просит понять и простить: рейсы на юг РоSSии отменены на все лето
Из-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJИз-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJ
Оформление авто с иностранной регистрацией: какие требования отменили с начала войныОформление авто с иностранной регистрацией: какие требования отменили с начала войны
Весь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреляВесь грузовой автотранспорт из РоSSии и Белоруссии обязали покинуть ЕС до 16 апреля
Цены на новые машины в РоSSии выросли на 40%Цены на новые машины в РоSSии выросли на 40%
Последние новости
Подгружаем последние новости