В РоSSии из-за санкций, которые отдельно коснулись авиаотрасли страны-террориста, уже вынужденно отменили миллион авиабилетов, как внутренних, так и международных авиарейсах. Это проистекает из сообщения роSSийского Минтранса .

"Распоряжение о выделении более 19,5 млрд рублей подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Данные субсидии позволят вернуть пассажирам денежные средства не менее чем за 1 млн авиабилетов" - говорится в сообщении.

Отмечается. что в такую сумму обойдется компенсация за отмененные полеты в южные регионы РоSSии, а также за рубеж.

Можно предположить, что речь идет о тысячах авиарейсов.

Кроме того, роSSийские налогоплательщики заплатят своими налогами еще более 1,5 млрд рублей, которые правительство РФ выделило на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах РоSSии.

Напомним, этим летом для россиян закрылся как международный туризм, так и поездки на юг РоSSии.

Работа аэропортов в южных регионах была остановлена из-за паники в приграничных с Украиной областях, которая началась после вторжения роSSийской армии на украинские земли. Вначале в РоSSии очевидно не рассчитывали, что война продлится долго, и ввели запрет на осуществление рейсов над территорией Южного федерального округа только до 2 марта. Однако, как понятно из сообщения роSSийского Минтранса, полеты не осуществляются до сегодняшнего дня.