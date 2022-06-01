2022-06-01
На 10 гривен за месяц: цены на автогаз на АЗС резко подскочили вверх
Цены на горючее в Украине с начала полномасштабной войны резко выросли. По состоянию на 31 мая стоимость одного литра сжиженного газа в сетях АЗС в среднем составляет 40,86 грн.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", информирует
Отмечается, что больше всего выросли цены на этот вид топлива у таких операторов:
- "Укргаздобыча" – на 14 грн, до 44 грн/л;
- "Нефтек" – на 12 грн, до 44,99 грн/л;
- "Авантаж 7" – на 11,95 грн, до 41,95 грн/л;
- KLO – на 11,5 грн, до 42,99 грн/л;
- WOG и Mango – на 11 грн, до 41,98 и 43,99 грн/л соответственно.
Кроме того, на автозаправках оператора ОККО автогаз подорожал на 10,01 грн, до 41 грн, а Socar – на 8,5 грн, до 40,98 грн/л.
Маргарита Лепс, Апостроф