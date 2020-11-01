В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми

В Кривом Роге сегодня, 1 ноября, около 16 часов случилась авария на улице Ивана Сирко. На дороге столкнулись два легковых автомобиля - Daewoo и Peugeot, сообщает "Первый городской".

В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми: последствия аварии
В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми: последствия аварии

Следственно-оперативная группа, работающая на месте происшествия, выяснила подробности ДТП. Оба автомобиля ехали в одном направлении – к микрорайону Даманский. Peugeot ехал впереди, за ним, на некотором расстоянии – Daewoo.

В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми: последствия аварии

Однако в какой-то момент Peugeot решил свернуть налево и начал разворачивать свой автомобиль. А водитель Daewoo, очевидно, не ожидавший такого маневра, не успел погасить скорость и врезался в Peugeot.

В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми: последствия аварии

В итоге у Peugeot оказался разбитым багажник и задний бампер, у Daewoo – капот. Однако это было бы просто досадным случаем на дороге, если бы не пострадали люди. При столкновении получили травмы двое детей из Peugeot – мальчик и девочка. Одному из них 12 лет, другому 16. Кому сколько – не уточняют. Говорят также, что один из детей (не уточняют кто) – в очень тяжелом состоянии.

В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми: последствия аварии

В этом же автомобиле находилась беременная женщина. Ее травмы оказались не тяжелыми. Всех пострадавших отправили в восьмую горбольницу. О пострадавших из Daewoo неизвестно ничего. Очевидно, они не получили тяжелых травм.

В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми: последствия аварии

На месте происшествия работает полиция. Выезжали туда и спасатели. Они смыли с проезжей части растекшееся горючее, чтобы избежать случайного воспламенения.

Напомним, виновника смертельного ДТП, произошедшего на Майдане Независимости 30 октября, отправили под домашний арест.


: Марченко Любов, Тудей

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