Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах

Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах

Honda считает, что автомобильная промышленность переживает переходный период, который бывает раз в сто лет. Поэтому она поставила целью стать углеродно-нейтральной к 2050 году. В этой связи у компании теперь новые приоритеты: она объявила, что прекратит своё участие в гоночных соревнованиях «Формула 1», чтобы сосредоточить свои исследования и разработку на топливных элементах и ??технологиях электромобилей.

Автопроизводитель направит деньги на исследования и разработку прежде всего в такие направления, как экологически чистые энергетические установки и технологии, связанные с топливными элементами и аккумуляторами. Все знания, накопленные в F1, особенно в области управления энергопотреблением и топливных технологий, будут переданы в новый исследовательский центр.

Honda заявила, что в области гонок добилась своей цели — одержать три победы в прошлом сезоне и две — в 2020 году. В настоящее время компания производит гибридные силовые агрегаты с турбонаддувом для команды Red Bull Racing, которая занимает второе место в зачёте конструкторов «Формулы-1», наряду с соседней командой Scuderia AlphaTauri.

Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах

Компания до сих пор неохотно создавала электромобили, предпочитая делать ставку на традиционные бензиновые машины и гибриды, а в углеродно-нейтральной области была сосредоточена на технологии водородных топливных элементов. Недавно компания выпустила свой первый за долгое время электромобиль — Honda E, хотя даже это далось нелегко и стало результатом внутренней борьбы. Тот факт, что компания поставила целью стать углеродно-нейтральной к 2050 году, означает, что она теперь будет разрабатывать электромобили ускоренными темпами.

Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах

Honda продолжит сотрудничество с командами Red Bull Racing и AlphaTauri в рамках «Формулы 1» до конца 2021 года. Автопроизводитель может в конечном итоге вернуться в автоспорт, поскольку появились слухи, что в какой-то момент он может принять участие в гонках электрокаров «Формула E».

Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшимиВ Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими
На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
В Україні знайшли унікальний 73-річний BMW
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн кмВ Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн км
Honda до 10 лет увеличила гарантию на свои моторыHonda до 10 лет увеличила гарантию на свои моторы
Работаем над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - КриклийРаботаем над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий
Новый бюджетный автомобиль Honda - первые подробностиНовый бюджетный автомобиль Honda - первые подробности
В Черновцах отменили льготный проезд, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться домаВ Черновцах отменили льготный проезд, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться дома
В Одессе патрульные остановили троллейбус с пассажирами, чтобы задержать воровВ Одессе патрульные остановили троллейбус с пассажирами, чтобы задержать воров
Honda выпустит автомобиль с автопилотом третьего уровня до конца годаHonda выпустит автомобиль с автопилотом третьего уровня до конца года
Honda переосмыслит рулевое колесо для самоуправляемых автомобилейHonda переосмыслит рулевое колесо для самоуправляемых автомобилей
IBM разрабатывает патент, чтобы дроны не могли украсть посылкиIBM разрабатывает патент, чтобы дроны не могли украсть посылки
Honda CR-V слегка обновиласьHonda CR-V слегка обновилась
Последние новости
Подгружаем последние новости