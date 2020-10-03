Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах

Honda считает, что автомобильная промышленность переживает переходный период, который бывает раз в сто лет. Поэтому она поставила целью стать углеродно-нейтральной к 2050 году. В этой связи у компании теперь новые приоритеты: она объявила, что прекратит своё участие в гоночных соревнованиях «Формула 1», чтобы сосредоточить свои исследования и разработку на топливных элементах и ??технологиях электромобилей.

Автопроизводитель направит деньги на исследования и разработку прежде всего в такие направления, как экологически чистые энергетические установки и технологии, связанные с топливными элементами и аккумуляторами. Все знания, накопленные в F1, особенно в области управления энергопотреблением и топливных технологий, будут переданы в новый исследовательский центр.

Honda заявила, что в области гонок добилась своей цели — одержать три победы в прошлом сезоне и две — в 2020 году. В настоящее время компания производит гибридные силовые агрегаты с турбонаддувом для команды Red Bull Racing, которая занимает второе место в зачёте конструкторов «Формулы-1», наряду с соседней командой Scuderia AlphaTauri.

Компания до сих пор неохотно создавала электромобили, предпочитая делать ставку на традиционные бензиновые машины и гибриды, а в углеродно-нейтральной области была сосредоточена на технологии водородных топливных элементов. Недавно компания выпустила свой первый за долгое время электромобиль — Honda E, хотя даже это далось нелегко и стало результатом внутренней борьбы. Тот факт, что компания поставила целью стать углеродно-нейтральной к 2050 году, означает, что она теперь будет разрабатывать электромобили ускоренными темпами.

Honda продолжит сотрудничество с командами Red Bull Racing и AlphaTauri в рамках «Формулы 1» до конца 2021 года. Автопроизводитель может в конечном итоге вернуться в автоспорт, поскольку появились слухи, что в какой-то момент он может принять участие в гонках электрокаров «Формула E».



