В Монако засветился настоящий бэтмобиль на украинских номерах

На улицах Монако засняли самый настоящий бэтмобиль. Интересно, что необычное авто приехало из Украины – у него регистрация Киевской области.

Известна и история этой машины. Как сообщает TopGir, изначально бэтмобиль находился в Литве, затем его привезли Украину для прохождения реставрации на одном из СТО. После ремонтных работ автомобиль должны были отвезти в Монако к владельцу еще в первой половине этого года, однако из-за пандемии и карантина отправка задержалась до осени.

Настоящий бэтмобиль из Украины засняли в Монако.

Что касается самого автомобиля как такового, это один из трех бэтмобилей, построенных для фильма «Бэтмен» 1989 года. В основе машины лежит Chevrolet Caprice, а под капотом прячется V12 от BMW 7-Series 1994 года.

Главная внешняя черта бэтмобиля – эффектный кузов. И фото из Монако это лишний раз подтверждают: как видно, прохожие охотно его фотографировали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшимиВ Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
Пилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГАПилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГА
В Україні знайшли унікальний 73-річний BMW
Блок рекламы


Похожие новости
Украинских автовладельцев обложат налогом на авто: Кабмин пополняет бюджетУкраинских автовладельцев обложат налогом на авто: Кабмин пополняет бюджет
Украинских водителей хотят заставить повторно сдавать на праваУкраинских водителей хотят заставить повторно сдавать на права
В украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерахВ украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерах
Украинских водителей начали штрафовать за ЗD номерные знакиУкраинских водителей начали штрафовать за ЗD номерные знаки
В Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионовВ Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионов
«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году
Два украинских корабля могли пострадать в результате взрыва в порту БейрутаДва украинских корабля могли пострадать в результате взрыва в порту Бейрута
За пять дней на украинских дорогах выявили 51 тысячу нарушений ПДДЗа пять дней на украинских дорогах выявили 51 тысячу нарушений ПДД
На украинских дорогах стало больше полиции с радарами TruCAMНа украинских дорогах стало больше полиции с радарами TruCAM
На украинских дорогах стало больше нарядов полицииНа украинских дорогах стало больше нарядов полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости