В Монако засветился настоящий бэтмобиль на украинских номерах

На улицах Монако засняли самый настоящий бэтмобиль. Интересно, что необычное авто приехало из Украины – у него регистрация Киевской области.

Известна и история этой машины. Как сообщает TopGir, изначально бэтмобиль находился в Литве, затем его привезли Украину для прохождения реставрации на одном из СТО. После ремонтных работ автомобиль должны были отвезти в Монако к владельцу еще в первой половине этого года, однако из-за пандемии и карантина отправка задержалась до осени.

Что касается самого автомобиля как такового, это один из трех бэтмобилей, построенных для фильма «Бэтмен» 1989 года. В основе машины лежит Chevrolet Caprice, а под капотом прячется V12 от BMW 7-Series 1994 года.

Главная внешняя черта бэтмобиля – эффектный кузов. И фото из Монако это лишний раз подтверждают: как видно, прохожие охотно его фотографировали.