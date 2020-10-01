С начала года на Киевщине составили более 17 тысяч админматериалов за превышение скорости

С начала года на Киевщине составили более 17 тысяч админматериалов за превышение скорости

Патрульные Киевской области с начала 2020 года оформили более 17 тыс. административных материалов за нарушение скоростного режима. Почти каждый десятый из них – за превышение скорости на более чем 50 км/ч.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Патрульной полиции Киевской области в соцсети Фейсбук.

“Среди них – 1 500 постановлений стражи порядка вынесли за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час”, – сказано в сообщении.

В патрульной полиции напомнили, что штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 гривен, а более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

Также патрульные отметили, что нарушение скоростного режима движения является одной из основных причин ДТП.

Напомним, за пределами населенных пунктов с сегодняшнего дня, 1 октября, водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Такое требование действует до 1 мая следующего года.

Фото: фейсбук Патрульной полиции Киевской области


Александр Кравченко, КиевВласть

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