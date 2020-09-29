Пьяный водитель под Киевом протаранил Tesla с ребенком и въехал в маршрутку

Под Киевом очевидцы наблюдали в воскресенье, 27 сентября, шокирующее зрелище. Пьяный водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado протаранил автомобиль Tesla, в котором находился ребенок, затем врезался в маршрутку и на скорости въехал в забор. От силы удара у автомобиля отвалилось колесо, и водитель уже не смог двигаться дальше.

Инцидент произошел в селе Гатное Киевской области. Когда Toyota Land Cruiser врезался в Tesla, то у Tesla моментально вырвало заднее колесо. К счастью, семья с ребенком, находившиеся в машине, не пострадали. Нетрезвый водитель продолжил движение по дороге и по пути зацепил маршрутку "Богдан" с пассажирами.

Злоумышленника задержали неравнодушные граждане, когда он влетел на парковку супермаркета в Гатном и, зацепив еще один автомобиль, врезался в бетонный забор.

"Найти и ноги оторвать.. В машине ребенок, а это пьяное чучело гоняет по улицам...", " Это убийца!!! Слава Богу на этот раз ему не удалось никого убить. Но что будет дальше?", Видя как неадекватный человек с признаками опьянения, садиться за руль автомобиля. Призываю общественность, незамедлительно "Звонить" в Полицию!", "Что, что заставляет садиться синим за руль?", - написали украинцы в комментариях под видео.

Напомним, в Одесской области 26 сентября произошло летальное ДТП с участием автомобилей Mitsubishi Outlander и "ВАЗ".