ДТП с Аudi и полицейской машиной вблизи Киева

Под Киевом в ДТП попал автомобиль с полицейскими, сообщают в Facebook-аккаунте патрульной полиции Киевской области. Правоохранители пострадали от легковушки Аudi, которая протаранила их машину. Авария случилась после трех ночи на 34-м километре автодороги Киев-Ковель-Ягодин.

"Водитель авто Аudi не избрал безопасную скорость, безопасную дистанцию ??и совершил столкновение со служебным авто Skoda Rapid", - сообщают полицейские.

В результате столкновения двое полицейских получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Увидев содеянное им, водитель Аudi ударил на газ и поспешил скрыться с места происшествия. Однако через несколько минут он одумался и вернулся на место ДТП.

Тем временем, пострадавшие успели вызвать своих коллег, и на место происшествия прибыл еще один экипаж патрульных. Общаясь с вернувшимся водителем, полицейские заметили, что тот не совсем трезв. Виновник ДТП не стал отпираться от теста на алкоголь. В результате, "Драгер" показал 1,66 промилле.

Напомним, вчера в Винницкой области пьяный водитель, вылетевший из своей полосы движения, отправил на тот свет водителя и его пассажирку из встречного автомобиля. Двое их внуков, сидевших позади, получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение областной детской больницы.