Ryanair анонсировал дополнительные сокращения рейсов в октябре

Ирландская бюджетная авиакомпания была вынуждена сократить количество своих авиарейсов в октябре еще на 20% из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

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Сокращение полетов

Авиакомпания заявила, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года, по сравнению с предыдущим целевым показателем в 50%.

«Если нынешние тенденции и неправильное управление правительств ЕС в сфере восстановления авиаперевозок и нормальной экономической деятельности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период», — говорится в заявлении Ryanair.

Сокращение пропускной способности, по мнению авиакомпании, необходимое через «вред, причиненный постоянными изменениями в правительственных ограничениях на поездки, многие из которых вводятся в короткие сроки», и это уменьшает количество бронирований, сделанных заранее.

Лоукостер призвал немедленно ввести в действие предложенную ЕС скоординированную систему ограничений.

Что говорят в компании

В заявлении Ryanair говорится, что компания ожидает менее 30% пустых мест на своих октябрьских рейсах после сокращения пропускной способности, против в среднем 6% пустых мест на рейсах прошлой зимой.

Напомним

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» заявила об отмене полетов в ряд стран и сокращения части рейсов.

В Украине продлили карантинное зонирование до 1 ноября.