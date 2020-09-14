Киев до конца года получит 200 новых современных автобусов

Первую партию ожидают в октябре.

Киев до конца года получит 200 новых современных автобусов
Фото: Укрінформ

Киев до конца 2020 года получит 200 новых современных автобусов. 80 из них имеют длину 12 метров, остальные 120 - почти 19 метров.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и вызванного ею кризиса. К концу этого года город получит 200 новых современных автобусов. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки пройдут на условиях лизинга. Первую партию - около 100 автобусов - мы ожидаем получить уже в октябре. Остальные - до конца года", - сообщил Виталий Кличко.

По словам Кличко, ограничения, которые правительство ввело из-за попадания столицы в оранжевую зону, на график работы общественного транспорта не повлияют. И призвал киевлян соблюдать необходимые правила в общественном транспорте.

"Главное - люди должны понимать, что во время пандемии общественным транспортом надо пользоваться в случае острой необходимости - чтобы доехать на работу или по делам. Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию. Кроме транспорта, движение которого временно изменили из-за ремонтных работ на дорогах. Информация об изменении маршрутов есть на сайте и на страницах в соцсетях КП «Киевпасстранс»", - отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что каждый день на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпасстранс".

Напомним, что 10 сентября депутаты Киеврады поддержали решение о выделении средств на выплату заработной платы сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпасстранса".

Путем перераспределения средств бюджета города на погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Киевпасстрансу" и 161,8 млн грн - "Киевскому метрополитену".

Средств, по предварительным расчетам, хватит до конца года. Потеря доходов метрополитена и "Киевпасстранса" вызвана остановкой транспорта в начале карантина.

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