?В Херсоне во время обыска подозреваемый сел в машину и протащил полицейского на капоте около полукилометра

В Херсоне полиция задержала мужчину, который сбил оперативника и пытался убежать.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Правоохранители проводили обыск у жителя Херсона в рамках уголовного производства, начатого по факту хранения наркотиков. Однако хозяин дома сел в автомобиль и пытался сбежать со двора, совершив наезд на 24-летнего оперуполномоченного полиции.

Отмечается, что злоумышленник протащил полицейского на капоте около полукилометра.

По материалам внутренней безопасности полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители немедленно начали поиск злоумышленника.

"Вскоре работники УВБ НПУ установили, что беглец пытается покинуть пределы области. На 11-м километре от стационарного поста "Пассат", что на автотрассе "Херсон-Джанкой-Феодосия", оперативники внутренней безопасности полиции и сотрудники Управления патрульной полиции в Херсонской области догнали и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент херсонцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, он помещен в изолятор временного содержания. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее водитель фуры провез инспектора "Укртрансбезопасности" пять километров на капоте. Пока инспектор ехал на капоте, он умудрился вызвать полицию, объяснить, куда едет, и снять видео.