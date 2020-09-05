В ДТП в Коломые легковушка влетела в грузовик, все люди погибли

Жуткое ночное ДТП в Коломые: легковушка влетела в грузовик - все погибли

Сегодня, 5 сентября, ночью случилось жуткое ДТП на Ивано-Франковщине, в Коломые. На трассе Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Результат столкновения оказался роковым.

Авария произошла около трех ночи, информирует ресурс versii.if.ua. Автомобиль ВАЗ 2102, в котором находились водитель и трое пассажиров, на полном ходу врезался в грузовик MAN, стоявший на дороге.

Жуткое ночное ДТП в Коломые: легковушка влетела в грузовик - все погибли

Легковушка ехала в сторону Ивано-Франковска, а грузовик двигался во встречном направлении, на Черновцы. Незадолго до этого на обочине дороги остановился другой грузовик MAN. Машина сломалась, и водитель был вынужден остановиться, чтобы ликвидировать поломку. Водитель другой фуры, который проезжал мимо этого места, затормозил и остановил свою машину рядом, на встречной полосе движения, чтобы помочь коллеге. Именно эта фура сыграла роковую роль в ночной дорожной аварии.

Жуткое ночное ДТП в Коломые: легковушка влетела в грузовик - все погибли

В это время по трассе мчался легковой автомобиль, который на полной скорости врезался в грузовик, стоявший на его полосе движения. В результате, все четверо мужчин, находившихся в легковушке, погибли на месте происшествия. Доставать тела пришлось спасателям, которые прибыли на вызов. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали тела. Помочь пострадавшим уже было нечем. Мощный удар не оставил им шансов на жизнь.

Жуткое ночное ДТП в Коломые: легковушка влетела в грузовик - все погибли

Полиция устанавливает возраст и место проживания погибших, а также начала расследование по факту этого ДТП.

Напомним, в Киеве совершил ДТП продюсер студии "Квартал 95" . Мужчина задел своим автомобилем такси и пытался скрыться с места происшествия. Однако другие водители догнали его и сняли на видео. К счастью, эта авария обошлась без жертв.


Марченко Любов, Тудей

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