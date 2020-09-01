Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами

Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции компания Amazon получила разрешение от Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) на коммерческую доставку грузов беспилотниками. Об этом сообщает информационное издание Bloomberg.

Amazon стала первой компанией, которая всерьёз заговорила о массовой доставке товаров с помощью специальных дронов. Случилось это в 2014 году, однако с того момента она, а также другие компании, заинтересовавшиеся этим направлением бизнеса, постоянно получали отказ со стороны комиссии FAA на коммерческое использование подобной техники.

Amazon наконец-то получила статус авиаперевозчика и теперь может запустить расширенное тестирование перевозок с помощью дронов. Как указывает источник, оно, вероятно, пройдёт на Северо-Западе США . Ранее аналогичные разрешения получили компании Wing и UPS. Первая работает с Walgreens и FedEx Corp. и использует дронов для доставки мелких посылок на небольшие расстояния в штате Виргиния с прошлого года. UPS использует дроны для доставки медицинских припасов в кампус больницы в городе Роли, что в штате Северная Каролина.

Компания Amazon стремиться использовать дронов-доставщиков в рамках своего сервиса Prime Air. Ещё в прошлом году она заявила, что собирается использовать серию дронов MK27 для доставки товаров весом не более 2,5 кг. Предполагается, что доставка до двери клиента будет осуществляться в радиусе 12 километров от склада в течение не более 30 минут.

На данный момент законодательство США запрещает проведение подобных операций. Следующим этапом перед запуском полноценного сервиса доставки станет доработка Федеральным агентством гражданской авиации США федеральных авиационных законов. В частности, в них конкретизируют требования к ответчикам и владельцам дронов, а также внесут поправки, регламентирующие высоту полётов дронов над населённой местностью. Ожидается, что эти правки примут до конца года.

Дрон серии MK27 был представлен компанией Amazon в прошлом году. Он имеет шестиугольную раму, способен вертикально взлетать и приземляться, как вертолёт, а находясь в воздухе, наклоняется в сторону движения для большей эффективности. Дрон оснащён различным набором умных датчиков, которые позволяют ему совершать точную посадку в место доставки товара, огибать препятствия, например, линии электропередач, а также не создавать опасности для людей и домашних животных.



