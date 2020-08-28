В Украине выставили на продажу самый быстрый автомобиль

Lamborghini Huracan выставили на продажу в Киеве за $310 000. Продавец утверждает, что это самый быстрый уличный автомобиль в Украине, но время разгона до 100 км/ч не приводит.

Но известно, что итальянский суперкар способен разогнаться от 100 км/ч до 200 км/ч всего за 3,64 секунды. Такого результата удалось достичь с помощью двойного турбонаддува. Продавец готов продать автомобиль и без этого оборудования – в таком случае цена снизится на $50 000.

Итоговая мощность превышает 1000 л.с., что приблизительно на 400 л.с. больше в сравнении с отдачей стандартного атмосферного двигателя. Уникальный Lamborghini Huracan преодолел 7000 км, из которых 1200 км после установки системы твни-турбо.

Владелец Lamborghini Huracan увеличил мощность двигателя до 1000 л.с.

Владелец Lamborghini Huracan увеличил мощность двигателя до 1000 л.с. Фото: auto.ria.com

Lamborghini Huracan продают в Украине за $310 000

Lamborghini Huracan продают в Украине за $310 000 Фото: auto.ria.com

Продавец готов сделать скидку в случае продажи Lamborghini без твин-турбо.

Продавец готов сделать скидку в случае продажи Lamborghini без твин-турбо. Фото: auto.ria.com

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяцПервый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине восстанавливают разрушенный мост через ДнепрВ Украине восстанавливают разрушенный мост через Днепр
Немецкие б/у авто по 50 евро в Украине стоят в 40 раз дорожеНемецкие б/у авто по 50 евро в Украине стоят в 40 раз дороже
В Украине осталось всего 65 нелегальных АЗС – ГетьманцевВ Украине осталось всего 65 нелегальных АЗС – Гетьманцев
В Украине маршрутки заменят другим транспортомВ Украине маршрутки заменят другим транспортом
В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностьюВ Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью
В Киеве мужчина угнал автомобиль Porsche с помощью эвакуатораВ Киеве мужчина угнал автомобиль Porsche с помощью эвакуатора
В Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионовВ Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионов
В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасностиВ Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасности
В Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДДВ Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДД
На Харьковщине несовершеннолетний угнал автомобиль и влетел на нем в столбНа Харьковщине несовершеннолетний угнал автомобиль и влетел на нем в столб
Последние новости
Подгружаем последние новости