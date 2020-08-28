В Украине выставили на продажу самый быстрый автомобиль

Lamborghini Huracan выставили на продажу в Киеве за $310 000. Продавец утверждает, что это самый быстрый уличный автомобиль в Украине, но время разгона до 100 км/ч не приводит.

Но известно, что итальянский суперкар способен разогнаться от 100 км/ч до 200 км/ч всего за 3,64 секунды. Такого результата удалось достичь с помощью двойного турбонаддува. Продавец готов продать автомобиль и без этого оборудования – в таком случае цена снизится на $50 000.

Итоговая мощность превышает 1000 л.с., что приблизительно на 400 л.с. больше в сравнении с отдачей стандартного атмосферного двигателя. Уникальный Lamborghini Huracan преодолел 7000 км, из которых 1200 км после установки системы твни-турбо.

Владелец Lamborghini Huracan увеличил мощность двигателя до 1000 л.с. Фото: auto.ria.com

Lamborghini Huracan продают в Украине за $310 000 Фото: auto.ria.com