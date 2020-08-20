В субботу 22 августа будет ограничено движение транспорта по столичному мосту Патона
С 9:00 субботы, 22 августа, будет частично перекрыто движение транспорта на мосту Патона в Киеве. Запланировано, что ограничение продлится до 18:00 того же дня.
Об этом
“На мосту им. Патона проведем комплекс противоаварийных работ. Работать будем в направлении Левого берега”, – сказано в сообщении.
В “Киевавтодоре” подчеркнули, что работы будут выполнять в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик.
Напомним, с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа на улице Цветаевой частично ограничат движение транспорта. Там будут проводиться дорожные работы.
Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: фейсбук КК “Киевавтодор”