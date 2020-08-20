В субботу 22 августа будет ограничено движение транспорта по столичному мосту Патона

В субботу 22 августа будет ограничено движение транспорта по столичному мосту Патона

С 9:00 субботы, 22 августа, будет частично перекрыто движение транспорта на мосту Патона в Киеве. Запланировано, что ограничение продлится до 18:00 того же дня.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На мосту им. Патона проведем комплекс противоаварийных работ. Работать будем в направлении Левого берега”, – сказано в сообщении.

В “Киевавтодоре” подчеркнули, что работы будут выполнять в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа на улице Цветаевой частично ограничат движение транспорта. Там будут проводиться дорожные работы. 

Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. С марта 2015 года КК “Киевавтодор” возглавлял Александр Густелев, которого Виталий Кличко в феврале 2020 года назначил заместителем председателя КГГА.

КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: фейсбук КК “Киевавтодор”


Александр Кравченко, КиевВласть

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