Техасскую Гигафабрику Tesla только начали строить, а компания уже набирает персонал

Техасскую Гигафабрику Tesla только начали строить, а компания уже набирает персонал

Джером Гильен (Jerome Guillen), президент производственного департамента автомобильной компании Tesla сообщил, что строительство нового завода Gigafactory вблизи Остина (штат Техас, США) «набирает обороты». И автопроизводитель уже объявил о большом количестве вакансий для Gigafactory Texas.

После того, как в прошлом месяце Tesla наконец определилась с местом для своего следующего завода в США, который будет находиться рядом с Остином, компания начала стремительное развёртывание стройки.

Подрядчик уже занял площадку и приступил к земельным работам, чтобы расчистить пространство для начала строительства.

Первоначально Tesla использовала для продвижения проекта в Техасе свою основную команду, которая занималась и другими гигафабриками, но теперь компании уже понадобилось нанять местную команду специалистов для строительства Гигафабрики и запуска в дальнейшем производства.

«Giga Texas развивается полным ходом! Много вакансий. Мэтт — крупный руководитель, и он ищет экспертов в сфере поставок для крупномасштабного строительства. Подайте заявку, если вы заинтересованы, чувствуете себя квалифицированным и хотите участвовать в проекте на всю жизнь!», — разместил на сайте LinkedIn объявление Джером Гильен

«Мэтт» — Мэтт Беркхолдер (Matt Burkholder), директор Tesla по глобальному управлению поставками, занимающийся сейчас формированием новой команды управления поставками для Gigafactory Texas.

В настоящее время Tesla разместила около 40 новых вакансий для Gigafactory Texas. Большинство из них связано со строительством нового завода, но Tesla также ищет инженеров-экологов, менеджеров цепочек поставок, инженеров по автоматизации, инженеров-механиков, инженеров-конструкторов заводов и много других специальностей.

Уже в конце следующего года компания планирует запустить здесь производство электрического пикапа Cybertruck и грузовика Tesla Semi. Также здесь будут выпускаться электромобили Model Y и Model 3.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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