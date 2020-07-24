Судовладелец Delfi начал последнюю попытку поднять танкер

Если она снова будет неудачной - этим будет заниматься АМПУ.

Судовладелец Delfi начал последнюю попытку поднять танкер
Фото: Владислав Криклій Facebook

В Одессе судовладелец севшого на мель танкера Delfi начал последнюю попытку выкренить его.

Если это сделать снова не удастся, то вопросом поднятия танкера будет заниматься Администрация морпортов Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ, но не дожидаясь этой даты мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие как техногенную катастрофу, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры", - добавил он.

Криклий также сообщал, что вчера утром на воде у танкера снова наблюдалась серая пленка. О загрязнении сообщили Государственной экологической инспекции.

"Вероятной причиной загрязнения воды у пляжа" Дельфин "стало именно ослабление крепления бонового заграждения. Оно устанавливалось субподрядчиком - ООО "СМК" - вокруг судна Delfi для поднятия танкера. Часть бонового заграждения потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и к загрязнению поверхностных вод", - сообщил министр инфраструктуры.

Напомним, что судно потерпело крушение у одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер "DELFI" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов в месте катастрофы танкера превысила норму в 157 раз. Пятно распространилась в сторону пляжа с отдыхающими. Позже показатели проб воды начали постепенно улучшаться.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил ликвидировать последствия аварии и поднять танкер до 20 июля. В противном случае он обещал подключить правоохранительные органы.

Судовладелец делал попытки поднять его, но они не были успешны.

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