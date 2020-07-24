Розничные сети повысили цены на автогаз

Розничные сети повысили цены на автогаз

Розничные сети 24 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.

ОККО в среднем повысила цены на 28 коп./л, до 12,34 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,29 грн/л (+30 коп./л к 23 июля). В сети WOG средняя цена автогаза выросла до 12,14 грн/л (+7 коп./л).

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5 коп./л, до 11,05–11,12 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л — с 10,95 до 11,25 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 5–20 коп./л.

Такие сети как KLO, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", Marshal и Motto подняли цены на 5–10 коп./л (см. табл.).

Отметим, с 17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным «А-95», выросла на 600 грн/т, до 18 470 грн/т. За этот же период ресурс на аукционах "Укргаздобычи" подорожал на 730 грн/т, до 18 000 грн/т.

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