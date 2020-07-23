Пассажиры внутренних рейсов в аэропорту “Борисполь” могут предъявить документы в приложении “Дия”
Для удобства пассажиров внутренних рейсов в международном аэропорту “Борисполь” в тестовом режиме начала работать технология, которая позволяет предъявить цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт. Нововведение касается только пассажиров внутренних рейсов и не распространяется на международные рейсы.
Об этом
“В тестовом режиме начали работать с новой технологией, которая позволяет пассажирам внутренних рейсов аэропорта “Борисполь” предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение “Дия”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что по прибытию в аэропорт необходимо открыть приложение “Дия” и продемонстрировать экран смартфона на пункте контроля авиационной безопасности. После считывания QR-кода пассажир может осуществить перелет по Украине.
Электронные версии документов можно получить, скачав приложение и пройдя авторизацию. Цифровые документы появятся в приложении автоматически, если в реестре полные данные.
Впрочем, в пресс-службе “Борисполя” рекомендуют иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.
Как
Как ранее сообщала КВ, постановлением Кабмина от 11 марта 2020 №211 был утвержден Порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лиц. Согласно нему органы местного самоуправления должны осуществлять контроль за соблюдением режима самоизоляции жителями общин, однако они так и не получили доступа к информации о лицах, выбравших способ контроля за соблюдением режима самоизоляции через электронный сервис “Дій вдома”. По этой причине, в частности, уполномоченные лица КГГА осуществляют текущий контроль по местам фактического проживания людей, что вызывает недовольство киевлян.
Фото: пресс-служба аэропорта “Борисполь”