Рапорт полицейского не может быть доказательством нарушения ПДД водителем - Верховный Суд

Рапорт полицейского не может быть доказательством нарушения ПДД водителем - Верховный Суд

Если единственным доказательством нарушения водителем ПДД является раппорт полицейского, то его нельзя привлекать к административной ответственности. Об этом говорится в решении Верховного Суда Украины по делу №489/4827/16-а.

В 2016 году в Николаеве патрульный полицейский составил административный протокол в отношении водителя, который нарушил правила дорожного движения. Штраф – 425 грн.

Водитель с таким решением правоохранителей не согласился, и подал заявление в суд. Он утверждал, что не нарушал ПДД, и что у полицейских нет доказательств.

Суд первой инстанции удовлетворил просьбу водителя. Штраф отменили. Судьи исходили из того, что у полицейских нет видеозаписи, которая докажет, что было совершено нарушение ПДД. Рапорт полицейского и свидетельство члена экипажа патрульной полицейской машины – считать доказательством нельзя.

Рапорт полицейского не может быть доказательством нарушения ПДД водителем - Верховный Суд

В конечном итоге это дело попало на рассмотрение Верховного Суда. Судьи ВС тоже пришли к выводу, что рапорт полицейского не может быть доказательством по делу.

В этом случае водитель сумел в суде доказать свою правоту. Но на это у него ушло почти четыре года.


Максимов Віталій, Тудей

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