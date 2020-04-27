На этой неделе может возобновиться работа на заводе Tesla во Фримонте

На этой неделе может возобновиться работа на заводе Tesla во Фримонте

По сообщениям сетевых источников, компания Tesla намерена возобновить работу своего завода по сборке электромобилей в калифорнийском Фримонте уже на этой неделе, несмотря на то, что ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, действует в районе залива Сан-Франциско до 3 мая.

Согласно имеющимся данным, Tesla оповестила своих сотрудников о намерении возобновить производство на своих предприятиях 4 мая. При этом, некоторым сотрудникам, работающим в цехе покраски и штамповки, предложено вернуться на свои места уже 29 апреля. Официальные представители компании пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Напомним, расположенный на территории США завод Tesla по сборке электромобилей одним из последних остановил производство. Власти Калифорнии ещё в середине марта призывали Илона Маска (Elon Musk) закрыть завод на карантин, но работа продолжалась до последнего. На режим минимального необходимого обслуживания производства во Фримонте перешло 24 марта. Эта мера стала необходимой, поскольку пандемия коронавируса стремительно набирала обороты, а на калифорнийском предприятии Tesla работают около 10 000 сотрудников.

Напомним, завод Tesla во Фримонте производит все модели электромобилей, которые Tesla в настоящее время предлагает на рынке (Model 3, Model Y, Model X и Model S). По подсчётам аналитиков из Credit Suisse, из-за остановки производства Tesla теряет около $300 млн каждую неделю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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