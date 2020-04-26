Автомобили Tesla научились распознавать светофоры и знаки «Стоп»

Tesla уже давно занимается разработкой автопилота для распознавания сигналов светофоров и знаков остановки, и теперь эта функция, наконец, готова для публичного развёртывания. Сообщается, что автопроизводитель добавил распознавание светофоров и знаков «Стоп» в свою технологию Autopilot в рамках последнего обновления программного обеспечения 2020.12.6.

В марте предварительная версия этой функции была предложена пользователям с ранним доступом, а теперь становится достоянием более широкого круга автовладельцев в США . В примечании к выпуску обновления говорится, что новшество, которое всё ещё находится в стадии бета-версии, даст автомобилям Tesla возможность распознавать светофоры, даже если они выключены, и автоматически замедляться на перекрёстках.

Водители получат уведомление, когда автомобиль собирается замедлиться, и машина остановится до линии остановки, которую система определит автоматически по знакам и разметке и отобразит на внутрисалонном экране. Затем человеку за рулём придётся нажать на переключатель передач или педаль акселератора, чтобы подтвердить, что продолжать движение безопасно. Вот видео работы этой функции на деле, записанное пользователем YouTube nirmaljal123:

Пока возможность доступна водителям в США , а для работы с дорожной разметкой в других странах компании Tesla придётся её доработать. Владельцам автомобилей Tesla за пределами США предстоит запастись терпением, пока эта функция появится в их регионах.



