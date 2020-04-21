У берегов Бенина пираты захватили в плен украинца

На западе Африки у берегов Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher и захватили в плен украинского гражданина. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет "Укринформ".

По предварительной информации, украинца, члена экипажа, вывезли в неизвестном направлении. Сообщение об этом Украина получила 20 апреля от посольства ФРГ. В нем говорится, что пиратское нападение совершено на Tommi Ritscher, MO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

По словам Погорельцева, генконсульство Украины в Гамбурге связалось с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось в бенинские компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

"Дело находится на контроле причастных зарубежных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД ", - заверил Погорельцев.

Отмечается, что в роSSийских СМИ сообщали о захвате троих людей с этого судна.

Напомним, что 20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Либерии, среди членов экипажа был украинец.