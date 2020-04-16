В Днепровском районе Киева ночью сгорели четыре автомобиля

Сегодня ночью, 16 апреля, на ул. Краковской, 18А в Днепровском районе столицы возник пожар на территории компании. Загорелся припаркованный автомобиль, а с него огонь перекинулся на соседние машин. В результате четыре автомобиля обгорели полностью, а еще 5 повреждены.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве .

Сообщается, что сначала возгорание возникло в припаркованном автомобиле Mercedes-Benz, потом пламя распространилось на 3 автомобиля Mercedes-Benz и один Ford Transit.

“В результате пожара 4 автомобиля обгорели полностью, еще в одном автомобиле частично повреждены обшивка салона и двигатель, лакокрасочное покрытие и другие детали правой стороны автомобиля. Также повреждены 4 автомобиля припаркованные напротив”, – сказано в сообщении.

Ликвидацией пожара занимались 15 человек личного состава ГУ ГСЧС в Киеве , и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее KV сообщала, что в Киеве на улице Островского в Соломенском районе сгорел склад на площади 100 кв. м. Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве