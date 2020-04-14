Столичные власти рассматривают возможность движения велосипедов по полосе общественного транспорта на бульваре Шевченко

Столичные власти рассматривают возможность движения велосипедов по полосе общественного транспорта на бульваре Шевченко

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр Густелев поручил своим подчиненным рассмотреть возможность продолжения эксперимента по совмещению велосипедных дорожек с полосами общественного транспорта на столичном бульв. Шевченко.

Об этом KV стало известно из отдельного поручения замглавы КГГА Александра Гуселева директору КП “Центр организации дорожного движения” Виктору Чернию, и.о. гендиректора “Киевавтодора” Владимиру Гуземе и директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентину Осипову. 

“Прошу проработать возможность продолжения эксперимента по совмещению велосипедных дорожек с полосами общественного транспорта на бульв. Тараса Шевченко”, – сказано в документе.

Информировать Александра Густелева о проделанной работе его подчиненные должны до 17 апреля 2020.

Напомним, 14 ноября 2019 года Киевсовет утвердил Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. На проведении работ по реконструкции и строительстве дорог, трамвайных путей, закупке коммунального пассажирского транспорта столичные власти собираются освоить из бюджета Киева 76,1 млрд гривен.

В соответствии с этой программой, в столице, при принятии транспортных решений, должна соблюдаться приоритетность участников дорожного движения в следующей последовательности: маломобильные группы населения, пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовой транспорт, индивидуальный транспорт, который двигается, индивидуальный транспорт, который стоит.

Напомним также, что в 2018 году Департамент транспортной инфраструктуры КГГА не выполнил практически никаких мероприятий, предусмотренных Концепцией развития велосипедной инфраструктуры Киева. Из семи новых запланированных велодорожек построено было ноль, а на строительство одной из них лишь был объявлен тендер. 

Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения” с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. С 21 февраля 2020 года и.о. гендиректора “Киевавтодора” является Владимир Гузема. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

Фото: facebook.com/merkieva


Александр Кравченко, КиевВласть

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