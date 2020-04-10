Пикап Fiat Strada вышел во втором поколении.

В Бразилии состоялась премьера компактного пикапа Fiat Strada второй генерации. Предшественник выпускался с 1996 года и перенес четыре рестайлинга. Причем пока о прекращении его выпуска не объявляли, и некоторое время обе модели можно будет приобрести новыми.

Пикап Fiat Strada вышел во втором поколении.

Габариты практически не изменились, только длина выросла на 71 миллиметр, до 4480. Трехдверная версия (у нее асимметричная кабина с двумя створками справа и одной слева) берет на борт 720 килограммов или 1354 литра. Пикап с длинной кабиной рассчитан на 650 килограммов и 844 литра. Отметим, что полноценный 5-местный вариант появился у модели впервые, и Fiat преподносит это как инновацию в сегменте.

На первых порах выбор ограничен двумя бензиновыми моторами. Один попроще, с 1,4 литра сняли 88 л.с. Второй более современный и при объеме 1,3 литра выдает уже 110 сил. Коробка – пятиступенчатая механика. Позже появятся «турбы» 1.0 и 1.3, а также вариатор. Полного привода нет, зато предусмотрены ассистент старта в гору и электронная блокировка переднего дифференциала.

Пикап Fiat Strada вышел во втором поколении.

В списке опций – семидюймовая мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. А вот LED-фары и четыре подушки безопасности войдут в базовое оснащение Fiat Strada с длинной кабиной. Три модификации – Freedom, Volcano и Endurance – отличаются внешним декором.

Предварительные заказы уже собирают, но производство из-за COVID-19 запустят только во второй половине года.

Пикап Fiat Strada вышел во втором поколении

Как и прежде, машина ориентирована на страны Южной Америки.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Fiat.

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