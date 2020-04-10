Пикап Fiat Strada вышел во втором поколении.

В Бразилии состоялась премьера компактного пикапа Fiat Strada второй генерации. Предшественник выпускался с 1996 года и перенес четыре рестайлинга. Причем пока о прекращении его выпуска не объявляли, и некоторое время обе модели можно будет приобрести новыми.

Габариты практически не изменились, только длина выросла на 71 миллиметр, до 4480. Трехдверная версия (у нее асимметричная кабина с двумя створками справа и одной слева) берет на борт 720 килограммов или 1354 литра. Пикап с длинной кабиной рассчитан на 650 килограммов и 844 литра. Отметим, что полноценный 5-местный вариант появился у модели впервые, и Fiat преподносит это как инновацию в сегменте.

На первых порах выбор ограничен двумя бензиновыми моторами. Один попроще, с 1,4 литра сняли 88 л.с. Второй более современный и при объеме 1,3 литра выдает уже 110 сил. Коробка – пятиступенчатая механика. Позже появятся «турбы» 1.0 и 1.3, а также вариатор. Полного привода нет, зато предусмотрены ассистент старта в гору и электронная блокировка переднего дифференциала.

В списке опций – семидюймовая мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. А вот LED-фары и четыре подушки безопасности войдут в базовое оснащение Fiat Strada с длинной кабиной. Три модификации – Freedom, Volcano и Endurance – отличаются внешним декором.

Предварительные заказы уже собирают, но производство из-за COVID-19 запустят только во второй половине года.

Как и прежде, машина ориентирована на страны Южной Америки.