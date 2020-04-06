Во Львовской области двое полицейских разбились насмерть на мотоцикле

Погибшим было по 19 лет.

Вечером 5 апреля в Жовковском районе Львовской области в результате ДТП погибли двое сотрудников полиции.

На сайте Государственного бюро расследований говорится, что около 22:00 мотоцикл Suzuki, на котором они передвигались, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Погибшим было по 19 лет.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

На сайте полиции Львовской области указаны их имена - капрал полиции, младший инспектор-кинолог Кинологического центра Игорь Цюпка и рядовой батальона полиции особого назначения Юрий Савка.

Юрий Савка
Юрий Савка
Игорь Цюпка
Игорь Цюпка

"Выражаю глубокую скорбь по поводу трагической гибели двух наших сослуживцев - девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому через несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли. Это трагедия, когда умирают такие молодые люди - трагедия для родителей, родных и для нас, полицейских", - заявил по этому поводу начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Обстоятельства ДТП будут расследовать по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что 5 апреля в поселке Марковка Луганской области ДТП со смертельным исходом совершил пограничник, а в Херсоне полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой, в результате чего в больницу попали пять человек, в том числе оба патрульных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человекаВо Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека
На Киевском шлюзе открылась навигацияНа Киевском шлюзе открылась навигация
Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)Под Тетиевым на Киевщине активисты поймали фуру со львовским мусором (фото)
Запорожье отказалось останавливать общественный транспортЗапорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Верховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и ДроновуВерховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничник совершил ДТП с двумя погибшими в Луганской области, еще двое пострадалиПограничник совершил ДТП с двумя погибшими в Луганской области, еще двое пострадали
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человекаВо Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека
Полицейский устроил смертельное ДТП в Кировоградской областиПолицейский устроил смертельное ДТП в Кировоградской области
На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)
В Киевской области микроавтобус врезался в грузовик, который остановила полицияВ Киевской области микроавтобус врезался в грузовик, который остановила полиция
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
В Киевской области приостановлено пригородное сообщениеВ Киевской области приостановлено пригородное сообщение
В Киевской области к ответственности привлекли двоих водителей, которые везли больше 10 пассажировВ Киевской области к ответственности привлекли двоих водителей, которые везли больше 10 пассажиров
В Киеве пассажиры остановили автобус и заходили в него несмотря запрет полицейских (фото)В Киеве пассажиры остановили автобус и заходили в него несмотря запрет полицейских (фото)
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
Последние новости
Подгружаем последние новости