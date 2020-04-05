Илон Маск: Tesla упростит конструкцию Plaid для Model S

Илон Маск: Tesla упростит конструкцию Plaid для Model S

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания собирается «упростить» конструкцию силовой установки Plaid с тремя электродвигателями и усовершенствованным прототипом шасси для своих электромобилей, поскольку она «получилась слишком сложной».

Электромобиль Model S с силовой установкой Plaid с тремя электродвигателями и новым прототипом шасси был представлен в сентябре 2019 года. В течение следующих нескольких месяцев после этого автопроизводитель проводил испытания прототипов Model S на базе новой силовой установки на гоночной трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе. По словам наблюдателя от немецкого автомобильного журнала Auto Motor und Sport, в одном из тестовых заездов электромобилю Tesla удалось побить рекорд Porsche Taycan для четырёхдверных автомобилей. Речь идёт о неофициальных данных.

Илон Маск пообещал, что новая высокопроизводительная версия Model S появится в продаже этим летом. Теперь он говорит, что Tesla сейчас производит некоторые усовершенствование в силовой установке Plaid. «Мы собираемся немного упростить Plaid. Получилась слишком сложной», — сообщил Маск.

Он не уточнил, что именно Tesla планирует изменить в конструкции Plaid. Отметим, что прототипы Tesla Model S Plaid, замеченные на трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе в прошлом году, имели новую облицовку, своеобразный задний спойлер и ещё ряд особенностей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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