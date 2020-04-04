В Киеве могут запретить поездки на частном транспорте

В Киеве запретят ездить на частном транспорте, если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться по плохому сценарию. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал глава столицы Виталий Кличко.

Так, по его словам, вирусом COVID-19 в Киеве будут заболевать все больше людей, то городские власти будут вынуждены принимать еще более жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

«Можемо взагалі заборонити їздити вулицями Києва на приватних автомобілях Ми сподіваємося на добрий розвиток подій, але, незважаючи на це, повинні також розраховувати і на поганий сценарій, від якого, на жаль, зараз страждають і США, й Італія, й Іспанія. Не хочему робити ті ж помилки, які виникли в інших містах» – сказал Кличко.

Напомним, по официальным данным на 3 апреля в Киеве коронавирусом заразились 169 жителей города, еще трое людей скончались. С 17-го марта в городе действует общенациональный карантин, в рамках которого была запрещена работа торговых центров и учебных заведений, магазинов (кроме продуктовых) и заведений быстрого питания. Кроме того, в ночь на 18 марта власти временно прекратили работу метро, а наземный общественный транспорт столицы работает в режиме спецтранспорта.

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