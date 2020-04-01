В Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантина

Поездки будут доступны по промокодам.

В Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантина
Фото: openkyiv.info

Министерство здравоохранения Украины и Uber договорились о перевозке медиков Киева на шаттлах во время карантина. Об этом сообщили на странице министерства в Facebook.

"Компания Uber, которая ранее присоединилась к инициативе Минздрава и обеспечила 10 000 поездок на такси для медработников к больницам в городах, запускает проект Shuttle Heroes - специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина. Проект будет действовать на территории Киева", - говорится в сообщении.

Маршруты шаттлов сформированы согласно с предложениями Министерства инфраструктуры и распланированы так, чтобы помочь врачам приехать к рабочим местам и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медучреждений.

Сервис будет доступен по промокодам, которые распространят через платформу Helsi, которая объединяет более 90% больниц в Украине, а также при помощи сообщении и через администрацию больниц.

Напомним, Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей во время карантина. Услуга доступна во всех городах, где работает Uber.

Также к этой инициативе присоединилась служба такси Bolt. Позднее к этой инициативе присоединилось такси Opti - его услуги доступны медикам в 6 городах.



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