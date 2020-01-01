Аэропорт "Львов" в 2019 увеличил пассажиропоток почти на 40%

Количество рейсов увеличилось на 22,9%.

Аэропорт "Львов" в 2019 увеличил пассажиропоток почти на 40%
Фото: iPress.ua

Прирост пассажиропотока Международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 38,8%. Количество рейсов увеличилось на 22,9%.

Об этом говорится на странице аэропорта в фейсбуке.

"По оперативным данным ГП "МА "Львов" им. Данила Галицкого", в декабре 2019 авиаперевозками воспользовались 171,6 тыс. пассажиров, что на 32,4% больше, чем в декабре 2018 (129,6 тыс. пассажиров). Количество совершенных рейсов - 1423, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1283)", - говорится в сообщении.

В общем в 2019 пассажиропоток вырос на 38,8% по сравнению с прошлогодним показателем (1 597,7 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 2 217,4 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 22,9%, с 15430 до 18963.

Фото: facebook.com/LvivAirport

Как сообщалось, 7 июля 2019 года аєропорт "Львов" впервые преодолел отметку в 2 млн пассажиров.

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