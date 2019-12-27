В Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух пешеходов

Оперуполномоченный управления СБУ в Хмельницкой области совершил смертельное ДТП.

Пресс-служба Госбюро расследований сообщает, что около 20:00 25 декабря правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos, совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины. Обстоятельства смертельного ДТП

расследуют следователи теруправления ГБР в городе Хмельницком.

Открыто производство по ч.2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.