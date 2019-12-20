В Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами

Четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня утром, 20 декабря возле пгт Ружин в Житомирской области перевернулась маршрутка, из-за чего травмировано четверо пассажиров. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции области.

Фото: zt.npu.gov.ua
Фото: zt.npu.gov.ua

“20 декабря около 8:40 на спецлинию “102” поступило сообщение о ДТП неподалеку от районного центра с участием маршрутного автобуса, следовавшего из г. Белой Церкви в г. Винница. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные сектора реагирования Ружинского отделения полиции”, - сказано в сообщении.

Фото: zt.npu.gov.ua

По предварительной версии, водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога.

Отмечается, что в результате инцидента четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Напомним, 16 декабря в Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением Херсон - Москва. В результате ДТП погибли три человека, 15 - госпитализированных.

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