В Житомирской области полицейский сбил насмерть велосипедиста и сбежал

Его задержали на следующий день.

В Житомирской области в субботу, 7 декабря, задержали полицейского, который накануне насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Происшествие произошло в Чуднове в пятницу вечером.

“Водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал. От полученных травм пострадавший, как выяснилось 64-летний житель с. Короченки, погиб”, - говорится в сообщении.

На территории соседних районов ввели специальные полицейские меры для установления и задержания водителя. Им оказался 35-летний работник местного отделения полиции.

Сейчас полицейского отстранили от работы, материалы дела передадут в Государственное бюро расследований.

Напомним, в конце октября в Черниговской области полицейский насмерть сбил 55-летнего велосипедиста. Сержант полиции находился вне службы. В начале октября в Александрии произошло аналогичное ДТП. Оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области задержали.