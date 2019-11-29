ВСУ обновят авиационную систему радиоэлектронной борьбы

Воздушные силы ВСУ модернизируют и разрабатывают новые авиационные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает информагентство Минобороны "АрмияInform".

"В состав одной из авиабригад уже введены вертолеты-постановщики помех. Их восстановление началось два года назад, в прошлом году завершили ремонт планеров и установили новые двигатели, в этом году восстановлено оборудование РЭБ, укомплектованы летными экипажами и операторами", - отмечается в сообщении.

Состав экипажей вертолетов РЭБ совершенствует свою летную, спецподготовку и готовится к боевому применению. Их задача - создать безопасные условия для применения авиации в условиях ведения противником противовоздушной обороны. Барражируя неподалеку от линии фронта, постановщики помех должны подавить средства обнаружения и наведения авиационных и наземных средств поражения противника на глубине более 100 км.

"В ближайших планах командования - ввести в боевой состав остальные вертолеты-постановщики помех. Правда, оборудовать их будут уже новыми средствами радиоэлектронной борьбы. Рассматривается несколько производителей подобного оборудования. Среди них как украинские, так и зарубежные компании", - подчеркивают ВСУ.

Кроме того, Воздушные силы намерены создать самолеты РЭБ групповой защиты на базе самолета семейства "Антонов", укомплектованные лучшими мировыми производителями вооружения.

Украинские разработчики активно работают над созданием новых индивидуальных авиационных средств РЭБ в виде бортового комплекса обороны. Также работают над полным обновлением средств коллективной защиты самолетов контейнерного типа. "Прежде всего, ими оборудуют модернизированные самолеты МиГ-29, Су-27 и Су-25", - сказано в сообщении.

Однако в Службе РЭБ пока не уточнили, какие именно модификации Ми-8 для ведения радиоэлектронной борьбы вводятся в строй, как и сколько еще воздушных судов данного назначения должны быть введены в боевой состав согласно планам.

Напомним, 12 ноября ВСУ получили первые 100 серийных ракет "Ольха", в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки.

Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение.