2019-11-25
Умер бывший директор ЗАЗа, при котором начали выпускать "Таврии"
Кравчун возглавлял предприятие с 1983 до 1996 года.
Фото: zoda.gov.ua
В понедельник, 25 ноября, на 84-м году жизни умер бывший генеральный директор Запорожского автомобильного завода Степан Кравчун.
Об этом говорится на сайте мэрии Запорожья.
Кравчун возглавлял ЗАЗ с 1983 до 1996 года. При нем было начато серийное производство легковых автомобилей семейства "Таврия" в Запорожье и двигателей с жидкостным охлаждением в Мелитополе.
Кравчун был почетным гражданином Запорожья.
Напомним, что сейчас ЗАЗ контролируется Украинской автомобильной корпорацией ("УкрАвто").
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