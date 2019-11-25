Умер бывший директор ЗАЗа, при котором начали выпускать "Таврии"

Кравчун возглавлял предприятие с 1983 до 1996 года.

Умер бывший директор ЗАЗа, при котором начали выпускать "Таврии"
Фото: zoda.gov.ua

В понедельник, 25 ноября, на 84-м году жизни умер бывший генеральный директор Запорожского автомобильного завода Степан Кравчун.

Об этом говорится на сайте мэрии Запорожья.

Кравчун возглавлял ЗАЗ с 1983 до 1996 года. При нем было начато серийное производство легковых автомобилей семейства "Таврия" в Запорожье и двигателей с жидкостным охлаждением в Мелитополе.

Кравчун был почетным гражданином Запорожья.

Напомним, что сейчас ЗАЗ контролируется Украинской автомобильной корпорацией ("УкрАвто").

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