Автосалон в Гуанчжоу 2019: Lexus UX 300e.

Компания Lexus одна из первых в мире начала продавать гибридные машины, но с выпуском чистого электромобиля затянула. Он появился только сейчас и оказался не оригинальной моделью, а новым вариантом уже существующей.

Для «электрификации» выбрали самый свежий и самый компактный вседорожник марки. Lexus UX 300e отличается внешне от бензинового и гибридного собратьев только шильдиком и «аэродинамическими» колесами. Единственное же изменение в салоне – графика комбинации приборов. Нет ничего нового и в оснащении.

Архитектура стандартная: электромотор с силовой электроникой под капотом, аккумуляторы под полом. В распоряжении водителя 204 л.с., о динамике производитель умалчивает. Раз двигатель всего один, то и привод у машины оказывается только передний. Батарея имеет емкость 54,3 кВт*ч. Автономность почему-то замеряли по устаревшему циклу NEDC. Получилось 400 километров, а в реальности будет раза в полтора меньше.

Lexus UX 300e – модель глобальная. Интересно, что в Китае и в Европе продажи начнутся в 2020 году, а самим японцам придется подождать до 2021-го.

Lexus представил свой первый серийный электромобиль.