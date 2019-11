Tesla будет выпускать квадроцикл

На днях компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Тогда же, на презентации, был показан и квадроцикл, однако не было уточнено, будет ли он продаваться. Несколько позже, впрочем, глава Tesla Илон Маск написал в Twitter , что электрический квардоцикл вначале будет идти вместе с Cybertruck — его можно будет приобрести в качестве дополнительной опции к машине.

Tesla 2 person electric ATV will come at first as an option for Cybertruck

— Elon Musk (@elonmusk) 22 ноября 2019 г.