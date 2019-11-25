Tesla будет выпускать квадроцикл

Tesla будет выпускать квадроцикл

На днях компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Тогда же, на презентации, был показан и квадроцикл, однако не было уточнено, будет ли он продаваться. Несколько позже, впрочем, глава Tesla Илон Маск написал в Twitter, что электрический квардоцикл вначале будет идти вместе с Cybertruck — его можно будет приобрести в качестве дополнительной опции к машине.

Tesla 2 person electric ATV will come at first as an option for Cybertruck

— Elon Musk (@elonmusk) 22 ноября 2019 г.

Сотрудник Tesla на презентации продемонстрировал квадроцикл в деле — открыл крышку грузовой платформы Cybertruck и въехал на нее на квадроцикле; затем же он подключил последний к зарядному устройству.

Первый пикап Tesla — Cybertruck — будет доступен, в частности, в версии Single Motor RWD: это базовый вариант, который будет иметь запас хода в 400 километров и максимальную скорость в 180 километров в час и будет стоить примерно 40 000 долларов. В серию машину должны запустить в 2021 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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