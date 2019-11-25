На пикап Tesla Cybertruck подано около 150 тыс. заказов: одномоторная версия непопулярна

Генеральный директор Tesla Илон Маск раскрыл данные по количеству заказов на пикап Cybertruck, оборудованный полностью электрической силовой установкой.

Напомним, что дебют Cybertruck состоялся на этой неделе. Автомобиль получил угловатый дизайн, который многие наблюдатели посчитали спорным. Высказываются даже предположения, что Cybertruck — это предвестник ровера, предназначенного для освоения Марса.

Электрический пикап доступен для заказа в трёх базовых версиях. Младшая одномоторная модификация с запасом хода на уровне 400 км стоит от 39 900 тысяч долларов США . Полноприводный вариант с двумя моторами и дальностью хода более 480 км на одной подзарядке оценён в 49 900 долларов. Наконец, топовая модель с тремя электромоторами и запасом хода до 800 км обойдётся как минимум в 69 900 долларов США .

Как сообщил господин Маск в своём Twitter-блоге, за пару дней на Cybertruck получено около 150 тысяч предварительных заказов. Одномоторная версия не пользуется особой популярностью: на неё пришлось только 17 % заявок. Модификации с двумя и тремя моторами собрали примерно одинаковое количество заказов — 42 % и 41 % соответственно.

Добавим, что серийное производство электромобиля Cybertruck будет организовано в 2021 году.



