Посмотрите на походную версию Tesla Cybertruck

Посмотрите на походную версию Tesla Cybertruck

Компания Tesla совсем недавно представила свой первый пикап — Cybertruck, и как показал глава компании Илон Маск, машина может иметь походный вариант (его можно рассмотреть на единственном доступном изображении).

В таком варианте пикап оснащен палаткой, которая сделана в том же стиле, что и пикап, и под которой, в салоне, находится спальное место, а также кухней, в качестве которой используется откидывающийся задний борт. Собирается ли Tesla выпускать такую версию Cybertuck, впрочем, пока неизвестно.

Cybertuck в базовой версии Single Motor RWD будет иметь запас хода в 400 километров и максимальную скорость в 180 километров в час; стоить такая версия будет около 40 000 долларов. В серию машина должна быть запущена в 2021 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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