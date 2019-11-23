Посмотрите на походную версию Tesla Cybertruck

Компания Tesla совсем недавно представила свой первый пикап — Cybertruck, и как показал глава компании Илон Маск, машина может иметь походный вариант (его можно рассмотреть на единственном доступном изображении).

В таком варианте пикап оснащен палаткой, которая сделана в том же стиле, что и пикап, и под которой, в салоне, находится спальное место, а также кухней, в качестве которой используется откидывающийся задний борт. Собирается ли Tesla выпускать такую версию Cybertuck, впрочем, пока неизвестно.

Cybertuck в базовой версии Single Motor RWD будет иметь запас хода в 400 километров и максимальную скорость в 180 километров в час; стоить такая версия будет около 40 000 долларов. В серию машина должна быть запущена в 2021 году.



