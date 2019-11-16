Tesla опередила Daimler по рыночной стоимости

Tesla снова опередила немецкого автопроизводителя Daimler по рыночной капитализации. Это произошло после того, как стало известно, что американская компания планирует инвестировать в немецкий автопром.

После сообщения о решении Tesla построить завод в районе Берлина её акции выросли в цене более чем на 2 %, что позволило американской компании выйти на третье место в рейтинге автопроизводителей с самой высокой рыночной стоимостью, опередив такие именитые бренды, как Daimler, General Motors, BMW и Audi.

И хотя Tesla сложно сравнивать напрямую с другими автопроизводителями из-за растущего энергетического подразделения, всё же большая часть её дохода в настоящее время поступает от автомобильного бизнеса, который делает компанию «автопроизводителем» с точки зрения рыночной капитализации.



