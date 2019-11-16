Tesla опередила Daimler по рыночной стоимости

Tesla опередила Daimler по рыночной стоимости

Tesla снова опередила немецкого автопроизводителя Daimler по рыночной капитализации. Это произошло после того, как стало известно, что американская компания планирует инвестировать в немецкий автопром.

После сообщения о решении Tesla построить завод в районе Берлина её акции выросли в цене более чем на 2 %, что позволило американской компании выйти на третье место в рейтинге автопроизводителей с самой высокой рыночной стоимостью, опередив такие именитые бренды, как Daimler, General Motors, BMW и Audi.

И хотя Tesla сложно сравнивать напрямую с другими автопроизводителями из-за растущего энергетического подразделения, всё же большая часть её дохода в настоящее время поступает от автомобильного бизнеса, который делает компанию «автопроизводителем» с точки зрения рыночной капитализации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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