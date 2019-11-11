Аэропорт "Борисполь" намерен закупить 11 автобусов МАЗ за 103,2 млн гривен

Автобусы предназначены для перевозки пассажиров по аэропорту.

Аэропорт "Борисполь" намерен закупить 11 автобусов МАЗ за 103,2 млн гривен
Фото: xn--80aon

Международный аэропорт "Борисполь" договорился с киевской компанией "Будшляхмаш" о закупке 11 автобусов производства "Минского автомобильного завода" за 103,185 млн гривен.

Об этом свидетельствует документация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно документации, аэропорт закупает 6 перонных автобусов 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач и общей вместимостью в не менее 100 пассажиров, сидячих мест - не менее 12. Также в перечень закупки входит 5 пассажирских автобусов 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач и общей вместимостью не менее 105 человек, сидячих мест - не менее 30.

Срок поставки перонных автобусов составляет 240 календарных дней со дня получения поставщиком аванса, пассажирских - 60 дней.

Напомним, 6 ноября Крюковский вагоностроительный завод показал новый дизель-поезд ДПКр-3, который будет использоваться на маршруте Киев - аэропорт "Борисполь".

Поезд имеет три вагона. Два из них оснащены силовыми установками мощностью 588 кВт, еще один вагон - промежуточный - безмоторный. Всего в трех вагонах 170 мест для пассажиров, для посадки и высадки предусмотрены 12 двустворчатых автоматических входных дверей - по четыре на каждый вагон.

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